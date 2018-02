Météo - Quelques averses hivernales attendues durant le week-end

(Belga) Le temps sera dans un premier temps variable samedi, avec quelques averses pouvant encore adopter un caractère hivernal sur le centre, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il fera ensuite généralement sec avec de belles éclaircies à partir de l'ouest en matinée, qui s'étendront au centre l'après-midi. Il soufflera un vent modéré d'ouest s'orientant au sud-ouest. Les maxima atteindront -1 degré sur les hauteurs ardennaises, où la nébulosité restera abondante avec parfois quelques flocons, et 6 ou 7 degrés sur l'ouest du pays.

Samedi en soirée et durant la nuit, une nouvelle zone de précipitations traversera notre pays d'ouest en est. "Des pluies et quelques précipitations hivernales se produiront d'abord sur l'ouest du pays. Ensuite, ces précipitations progresseront vers le centre où temporairement de la neige ou de la neige fondante sera possible avant que la pluie ne la remplace", prévient l'IRM. De la pluie verglaçante de même que quelques centimètres de neige sont attendus dans l'est, où les températures resteront négatives ou proches de 0 degré jusqu'en fin de nuit. Les minima se situeront entre -4 degrés en Hautes Fagnes et 3 degrés au littoral. Dimanche matin, le ciel sera très nuageux avec des chutes de neige fondante sur l'est du pays et des chutes de neige sur le relief ardennais. A l'ouest, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies mais la nébulosité augmentera en cours de journée pour donner lieu à des averses, parfois sous forme de grésil. Un coup de tonnerre n'est par ailleurs pas exclu. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest et devenant modéré. Des rafales autour de 50 km/h seront possibles sur l'ensemble du territoire, avec une pointe à 70 km/ h sur l'est le matin. Le mercure oscillera autour de 1 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l'ouest. En soirée et durant la nuit, la tendance aux averses diminuera.