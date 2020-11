Météo - Quelques éclaircies après la pluie ce lundi

(Belga) De faibles pluies ou de la bruine par intermittence sont attendues sur la partie sud du pays lundi matin, avec un risque de brume ou de quelques bancs de brouillard sur l'ensemble de la Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Ensuite, il fera souvent sec avec une alternance de nuages et parfois de larges éclaircies sur la moitié nord. Dans le sud, il fera plus nuageux. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 degrés sur l'ouest. Le vent sera souvent faible de direction variable, puis de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, il fera sec. Il y aura parfois des éclaircies, surtout en soirée, mais aussi des périodes avec de nombreux nuages. En haute Belgique, le risque de brume ou de bancs de brouillard sera présent. Les minima, atteints en soirée, seront compris entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 7 degrés sur le sud-ouest. Les températures augmenteront un peu durant la nuit. Le vent de sud sera faible et plus tard parfois modéré. (Belga)