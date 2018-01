Météo - Quelques éclaircies avant le retour de la pluie

(Belga) Mercredi, le ciel sera nuageux à l'ouest, et partiellement ensoleillé au nord. Le vent soufflera assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h par endroits, et les températures resteront douces avec des maxima de 8 à 14°, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

En soirée et dans la nuit, les pluies pourront être soutenues et traverseront le pays vers l'est. Les températures resteront largement positives. Le vent diminuera en intensité au fil des heures. La nébulosité sera importante au réveil jeudi. Le temps restera sec au nord, tandis que le centre et le sud du pays pourront avoir de faibles précipitations. De timides éclaircies se manifesteront dans l'après-midi, mais une zone de pluie pourrait s'attarder sur l'extrême-sud du pays. Le mercure atteindra les 9°. Vendredi et samedi, le temps restera assez semblable. Il fera un peu plus humide dimanche. Le début de semaine prochaine signera le retour en force de la pluie.