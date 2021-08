Météo - Quelques éclaircies pour vendredi après-midi

(Belga) Le ciel sera nuageux vendredi et de faibles averses ou des pluies intermittentes pourront rythmer la matinée, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). Mais le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies en fin d'après-midi. Les maxima de saison seront compris entre 17 et 23°C, sous un vent faible à modéré.

Samedi, le temps sera chaud avec du soleil le matin. Le ciel se couvrira durant l'après-midi et des averses traverseront la Belgique en soirée. Un risque d'orage n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 22 et 24°C en Ardenne et aux alentours de 25 ou 26°C dans les autres régions. Dimanche, le temps sera très nuageux et plus frais. De fréquentes averses, parfois orageuses, se développeront dès la matinée. Les maxima oscilleront entre 16 et 20°C. (Belga)