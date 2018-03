Météo - Quelques éclaircies, puis de la pluie pour samedi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour samedi de nouvelles pluies ou averses qui remonteront depuis la France et traverseront le pays l'après-midi. Un vent modéré de sud propulsera les températures entre 11° et 16°.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, après une accalmie temporaire en début de nuit, une nouvelle zone de pluie se propagera. Nuages bas et brouillards pourront réduire la visibilité en Ardenne. Les températures redescendront entre 5° et 9°. Dimanche, le temps sera très instable avec des pluies ou averses parfois orageuses. La douceur se maintiendra (10° à 15°). Après une courte accalmie lundi matin, de nouvelles pluies traverseront le pays en première partie de semaine. On constatera un léger déclin de la douceur (7° à 12°). (Belga)