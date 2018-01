Météo - Quelques éclaircies temporaires avant le retour de la grisaille

(Belga) Il y aura quelques éclaircies temporaires ce samedi après-midi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, les nuages d'altitude deviendront toutefois de plus en plus denses à partir de l'ouest. Quelques faibles pluies seront alors possibles dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 5° et 8°, sous un vent devenant généralement modéré, et à la côte assez fort, de secteur sud-ouest.

Samedi soir et la nuit suivante, de faibles pluies ou bruines seront à craindre à partir de l'ouest. Les minima oscilleront entre 1° et 7°. Dimanche et lundi, on aura un temps souvent gris avec parfois quelques bruines. Il fera venteux mais très doux avec des maxima de 6° à 13°. Mardi, le temps sera plus calme et sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 3° et 7°. Mercredi, le vent se renforcera à nouveau et une zone de pluie traînera sur la Belgique. Elle sera suivie d'un temps plus frais, plus variable avec quelques averses. Les maxima se situeront entre 5° et 9° sous un vent modéré ou assez fort. De jeudi à samedi, le temps sera plus froid et très changeant avec de la pluie ou des averses parfois hivernales. Le vent sera généralement modéré dans l'intérieur et assez fort au littoral. Les maxima seront compris entre 0° et 6°. (Belga)