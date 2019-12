Météo - Quelques flocons pourraient tomber sur le sud du pays

(Belga) La Belgique se réveillera sous un ciel très nuageux dimanche matin, avant que les éclaircies ne fassent leur apparition graduellement dans l'après-midi, à l'ouest du pays. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 0, sur les hauteurs ardennaises, et 6° au littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le sud du sillon Sambre et Meuse pourrait voir quelques flocons tomber.

La nuit, le temps redeviendra sec, mais de la brume, du brouillard et des nuages bas se formeront en de nombreux endroits. Les minima iront de -4° en Hautes Fagnes à 4° à la Côte. Le vent sera faible à modéré de nord. Le réveil de lundi se fera également dans le brouillard, parfois givrant. Le ciel se partagera ensuite entre éclaircies et passages nuageux. Le mercure grimpera jusqu'à 9° à la mer, et jusqu'à 3° sur les hauteurs. La scénario météo de mardi sera sensiblement identique, avec quelques degrés de moins à la Côte (7°) mais de plus ailleurs (5°). Mercredi, la grisaille sera de mise en plaine, tandis que les autres régions connaitront un temps plus ensoleillé. Les maxima seront compris entre 3 et 5° sous un vent faible. (Belga)