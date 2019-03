Météo - Retour d'un temps plus sec samedi avec en prime quelques éclaircies en fin de journée

(Belga) La journée de samedi sera marquée par le retour d'un temps plus sec depuis la frontière française avec éventuellement quelques éclaircies en fin de journée, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima oscilleront entre 8 et 14 degrés, sous un vent soutenu.

Samedi, les pluies, encore présentes sur le nord du pays, laisseront place à quelques bruines avant que le temps ne devienne finalement sec à partir de la frontière française. En cours d'après-midi, des éclaircies pourraient même se dessiner. Les maxima seront compris entre 8 degrés en haute Belgique et 13 ou localement 14 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort, et à la mer fort à parfois très fort, de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 70 km/h, voire 80km/h à la Côte. Cette nuit, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie en seconde partie de nuit. Les minima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés dans le centre. Le vent sera généralement assez fort, à parfois fort à la Côte, de sud-ouest, virant à l'ouest-sud-ouest à l'arrière de la perturbation. Des rafales de 60 à 70 km/h seront possibles. Dimanche et lundi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux, parfois porteurs de quelques giboulées. Les maxima se situeront entre 8 ou 9 degrés dans le centre. (Belga)