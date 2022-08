Météo - Retour d'un temps sec dans l'après-midi avant de nouveaux orages près de la France

(Belga) Le temps deviendra sec mercredi après-midi, le ciel s'ouvrant à des éclaircies avant des orages qui se développeront sur les régions proches de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 20 et 26 degrés.

Mercredi après-midi, les averses de la matinée s'évacueront vers les Pays-Bas. Dans un premier temps, des éclaircies reviendront avec un temps plus sec, mais elles alterneront aussi avec des passages nuageux parfois assez nombreux. Ensuite, de nouveaux orages pourront se développer, principalement sur les régions se situant le long de la frontière française et sur l'ouest du pays. Sous ces orages peu mobiles, les précipitations seront parfois abondantes. Les maxima seront compris entre 20 et 26 degrés. Mercredi soir, le risque d'orage se maintiendra sur les régions proches de la frontière française et sur l'ouest du pays. Ailleurs, le risque sera moins important. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps deviendra sec partout, à une averse près, mais brumes et brouillard pourront réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 12 degrés dans les vallées ardennaises et 19 degrés à la mer. Le vent sera faible, modéré à la mer, d'ouest à nord-ouest. Jeudi, après dissipation de la grisaille, la nébulosité sera variable avec encore quelques averses résiduelles, mais aussi des éclaircies s'imposant au fil des heures depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés. Vendredi, une zone de pluie et d'averses traversera le pays d'ouest en est, avec un risque d'orages l'après-midi. Maxima de 21 à 26 degrés. Le week- end sera plutôt sec et assez ensoleillé, surtout samedi, avant l'arrivée d'une nouvelle zone de précipitations lundi. (Belga)