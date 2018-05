Météo: retour des orages demain matin avec grêle et pluies intenses en certains endroits

Ce mercredi, le temps est plutôt calme avec quelques averses isolés. Et si orage il y a, ce serait plutôt en Flandre. Cette nuit il fera d'abord sec et partiellement nuageux avec plus tard risque de brouillard sur l'ouest. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis le sud avec graduellement des averses ou des orages.

Demain de nouvelles averses orageuses remontant du nord-est de la France toucheront le pays dès le début de journée. Ces orages s'accompagneront localement de grêle et de pluies intenses. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de la frontière française, même si des averses isolées resteront possibles. Les maxima oscilleront entre 21 et 26 degrés.

Vendredi, la nébulosité sera généralement abondante et des averses accompagnées d'orages se développeront en cours de journée. Toutefois, l'activité orageuse devrait être moindre que la veille. Les maxima, en légère baisse, varieront entre 19 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest à nord-ouest.

Samedi matin, nous bénéficierons de larges éclaircies. En cours de journée, le risque de quelques averses (orageuses) augmentera. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés, sous un vent faible et variable.

De dimanche à mardi, nous connaîtrons un temps légèrement variable. Aux longues périodes sèches succéderont localement les averses et éventuellement quelques coups de tonnerre. Les maxima tourneront autour de 23 degrés dans le centre.