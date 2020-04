Météo - Retour progressif à un temps clément après une nuit froide

(Belga) Après une nuit froide, c'est un temps printanier qui ouvrira la journée de mercredi. Il fera serein à peu nuageux avec la possibilité de quelques voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 13°C, en Haute Ardenne ainsi qu'à la mer, et 17, voire localement 18°C, sur les autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré. À la côte, une brise de mer pourrait s'établir avec un vent d'est-nord-est dans l'après-midi.

Au cours de la nuit, le temps restera peu nuageux avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Les minima évolueront entre 1°C, en Hautes Fagnes, et 7°C, en plaine, sous un vent faible à parfois modéré sur les hauteurs de l'Ardenne. Jeudi, le temps sera ensoleillé avec, toutefois, la présence de nuages élevés. Dans l'après-midi, des champs nuageux un peu plus nombreux pourront atteindre le pays à partir de la frontière française, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront très doux avec des valeurs comprises entre 16°C, au littoral, et 21 voire 22°C, en plaine. Le vent sera faible avec, à la mer, une brise modérée de nord-est. (Belga)