Météo - Retour progressif des nuages mais toujours de la douceur

(Belga) Le temps sera très doux ce jeudi, prévoie l'Institut royal météorologique. Les nuages reviendront lentement à partir de l'ouest, accompagnés d'un peu de pluie ou d'une averse ici ou là.

Les maxima se situeront entre 10°C sur les hauts plateaux ardennais et 14°C en Flandre. Le vent sera modéré et assez fort à la mer et sur les hauteurs de l'Ardenne avec des rafales de 50 km/h. Quelques pluies et averses seront possibles localement pendant la nuit. Après minuit, une zone de pluie s'installera sur l'ouest du pays. Les minima resteront doux avec des valeurs comprises entre 7°C sur les hauteurs ardennaises et 11°C dans le nord du territoire. Le vent se renforcera avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Vendredi, une perturbation traversera la Belgique d'ouest en est, puis le temps deviendra plus sec en cours d'après-midi avec des éclaircies à partir du littoral. Les maxima oscilleront entre 8°C dans le sud et 13°C ailleurs. (Belga)