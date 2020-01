Attention: des plaques de givre et du brouillard peuvent se former un peu partout en Belgique

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des conditions glissantes, avec la possible formation de plaques de givre, sur l'ensemble du pays dès 19h00 mardi jusqu'à environ 14h00 mercredi. Un avertissement jaune a donc été lancé.

Des gelées nocturnes répandues, en combinaison avec l'humidité résiduelle encore présente dans les basses couches de l'atmosphère, pourraient conduire à la formation de plaques de givre, annonce l'IRM. De plus, quelques faibles bruines verglaçantes pourraient transitoirement toucher certaines régions mercredi matin.

L'IRM a également lancé une alerte jaune jusqu'à mercredi 13h pour du brouillard en de nombreux endroits du territoire, hormis la province du Luxembourg. "Il sera parfois épais et pourrait réduire la visibilité à moins de 500 m, voire localement à moins de 200m. De plus, compte tenu des températures négatives, il s'agira souvent de brouillard givrant. Ces conditions peuvent donc rendre le trafic difficile", précise l'IRM.

Les prévisions

Ce mercredi, après une nuit encore froide, marquée par des gelées généralisées, une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille, avec des visibilités souvent limitées par le brouillard givrant en début de journée. Par endroits, quelques bruines seront également possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes le matin. La Lorraine belge devrait par contre encore bénéficier de larges éclaircies durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés sur la majeure partie territoire. Ils seront voisins de 5 ou 6 degrés sous les éclaircies de l'extrême sud du pays, et de 7 degrés en bord de mer. Le vent sera d'abord généralement faible de direction variable (ou de nord à nord-est dans le sud du pays). Il s'orientera plus tard au secteur nord à nord-est à la côte et y deviendra modéré.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, nous prévoyons encore des nuages bas dans la plupart des régions avec de la brume et, par endroits, encore du brouillard. En fin de nuit, des éclaircies seront toutefois possibles sur les sommets de l'Ardenne ainsi que les régions voisines du sillon Sambre et Meuse. Il fera moins froid que les nuits précédentes avec des minima de -1 à +3 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à nord-est.

La journée de jeudi débutera sous un ciel gris en de nombreux endroits, avec des visibilités parfois réduites. Graduellement, de larges éclaircies se développeront sur le sud du pays. Elles pourraient s'étendre vers la Basse et Moyenne Belgique en fin d'après-midi ou en soirée. Le temps restera sec avec des maxima compris entre 2 et 6 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est. En Ardenne, il s'orientera au sud-est.

Vendredi, le temps restera pratiquement sec. Sur le nord-est, du brouillard givrant sera possible à l'aube. En Basse Belgique, un temps très nuageux persistera toute la journée. Dans la partie centrale du pays ainsi qu'en Haute Belgique, de larges éclaircies sont par contre prévues. Maxima de 2 à 8 degrés sous un vent faible de direction variable ou de sud.

Samedi, on prévoit d'abord du brouillard (probablement givrant) sur de nombreuses régions. Le ciel se dégagera en cours de journée dans le centre et le sud du pays. Par contre, le temps restera encore couvert en Basse Belgique. Maxima de 3 à 8 degrés. Vent souvent faible de sud à sud-est. Au littoral et en Ardenne, le vent sera modéré.

Dimanche, le ciel restera souvent très nuageux avec ici et là de faibles pluies. Le retour de températures plus douces se confirmera, avec des maxima de 4 à 9 degrés et des gelées nocturnes qui disparaîtront.