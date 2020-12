Prévisions météo: quel temps fera-t-il pour la Saint-Nicolas?

Le week-end débutera dans les nuages avec localement l'une ou l'autre averse de neige en Ardenne et hivernale sur certaines régions de plaine, prévoit samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Le Grand Saint devra se montrer prudent et éviter les plaques de givre lors de sa tournée auprès des enfants.

Les éclaircies se développeront en cours de journée pour un temps sec samedi. Le mercure ne dépassera guère 1°C en Hautes Fagnes et 6°C sur l'ouest du pays. Ensuite, la brume et le brouillard, parfois givrant, envelopperont la soirée et Saint-Nicolas pour sa distribution de cadeaux. Les minima tomberont autour des -2°C durant la nuit dans la plupart des régions pour atteindre par endroits -5°C en Ardenne. Des plaques de givres rendront les routes (et les toits) glissants. Le vent sera généralement faible.

Dimanche les enfants sages se réveilleront sous de belles éclaircies, surtout à l'ouest. En cours de journée, la nébulosité augmentera à partir de l'est mais le temps devrait rester sec jusqu'en soirée. Les maxima varieront entre 2 et 5 degrés avec un vent généralement faible d'est à nord-est. Durant la nuit suivante, une zone de précipitations envahira lentement l'est du pays avec quelques chutes de neige en Ardenne et un peu de pluie en plaine, voire par endroits temporairement un peu de neige.

