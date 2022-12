Météo - Samedi froid et gris

(Belga) La journée de samedi débutera avec de nombreux nuages bas et avec du brouillard givrant sur certaines régions, selon les prévisions de l'IRM. Au fil des heures, quelques éclaircies seront possibles surtout sur l'ouest. Mais ailleurs, le temps restera souvent gris et en région côtière, quelques averses hivernales ne sont pas exclues. Les maxima s'échelonneront entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, 0 à +1 degré en plaine et +3 degrés à la mer. Le vent restera faible de sud-ouest, modéré à la côte. En Ardenne, il sera souvent faible et variable.

Samedi soir, les nuages bas seront encore nombreux du centre à l'est alors que des éclaircies s'étendront sur l'ouest. Au fil des heures, la nébulosité augmentera à nouveau sur l'ouest avec le risque croissant de quelques faibles averses de neige. Risque de brouillard givrant surtout en Haute-Ardenne. Les minima seront compris entre -7 degrés en Hautes-Fagnes et -1 à -2 degrés sur le centre ou l'ouest. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud.