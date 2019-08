(Belga) Le temps sera très ensoleillé samedi avec quelques voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 26° en Haute Ardenne et 30° en Campine. Des températures de 27 à 28° sont attendues à la mer.

En soirée, le ciel sera peu nuageux. Les minima oscilleront entre 12 et 16° sous un vent faible de secteur est à sud-est. Dimanche, le temps restera chaud et sec avec des maxima entre 27 et 31°. (Belga)