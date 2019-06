Prévisions météo: Du soleil, 30 degrés, C'EST L'ÉTÉ! (Mais ça ne va pas durer...)

Il fera encore ensoleillé et plus chaud ce dimanche, avec des maxima jusqu'à 30 degrés. En soirée, des averses dans l'ouest, éventuellement orageuses, pourraient tomber. Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque de quelques pluies ou averses, orageuses dans l'est. Maxima autour de 19 à 24 degrés. Les jours suivants, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit la persistance d'un temps variable et progressivement moins chaud, avec des averses, parfois marquées et accompagnées d'orage.

Ce dimanche, le temps sera ensoleillé avec des voiles d'altitude. En fin de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'ouest et pourront dégénérer en averses, éventuellement orageuses. Dans le centre et l'est du pays, le temps restera temporairement sec. Il fera chaud avec des maxima compris entre 25 degrés en Hautes Fagnes et 30 degrés en plaine. Le vent de sud sera généralement modéré, tournant vers l'ouest dans la partie ouest du pays. Ce soir, il y aura un risque d'averses orageuses sur la partie ouest du pays. La partie est profitera encore d'éclaircies.

Cette nuit, la nébulosité deviendra abondante partout avec quelques périodes de pluie dans la plupart des régions. En Ardenne, le risque d'averses (orageuses) subsistera. Les minima seront proches de 15 ou 16 degrés sur la plupart des régions.

Lundi, une perturbation progressera lentement d'ouest en est, précédée d'air chaud et instable. Sur l'ouest et le centre, quelques périodes de pluie seront possibles. Dans l'est, des averses éventuellement accompagnées d'orage pourront se produire localement. En cours d'après­ midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest. Les températures maximales pourront encore atteindre 24 degrés en Campine et en Lorraine Belge, 19 degrés dans l'extrême ouest et oscilleront autour de 20 ou 21 degrés ailleurs. (Belga)