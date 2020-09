Prévisions météo: un dimanche aux bonnes ondes

La journée de dimanche sera marquée par une alternance de périodes ensoleillées et nuageuses avec un risque de quelques averses. Le temps sera toutefois sec dans la plupart des régions, avec des maxima de 14 à 20 degrés. La nuit sera ensuite froide avec des minima de 2 à 9 degrés. Lundi et mardi, l'Institut royal météorologique prévoit un temps un peu plus doux et généralement sec, avant une journée probablement pluvieuse mercredi.

Ce dimanche, le ciel sera à nouveau composé d'éclaircies et de champs nuageux, localement accompagnés d'une averse. A la mer, surtout en matinée mais aussi durant l'après-midi, le temps sera sec et ensoleillé. Dans l'intérieur, graduellement durant l'après-midi et au commencement de la journée, il y aura de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en Haute Belgique et localement 20 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera dans la plupart des régions. Dans le courant de la nuit, des brumes et bancs de brouillard pourront se former. Le littoral et le nord-ouest du pays devront encore composer avec une averse en provenance de la mer du Nord. Il fera frais avec des minima qui seront compris entre 6 et 9 degrés, et dans les vallées en Haute Belgique localement 2 ou 3 degrés.

Lundi, la journée débutera avec un temps sec et de larges éclaircies dans la plupart des régions mais localement un banc de brouillard sera possible. A la côte, le ciel sera déjà partiellement nuageux avec la possibilité d'une ondée. En cours de journée, les champs nuageux deviendront majoritaires, éventuellement accompagnés de quelques gouttes. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés au voisinage de la frontière française.