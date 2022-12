Météo: températures négatives et temps ensoleillé, voici les prévisions pour les prochains jours

Ce dimanche soir et en début de nuit, quelques faibles averses de neige pourront encore se produire de manière isolée. En cours de nuit, le ciel se dégagera et le gel s'installera sur tout le pays. Suite aux précipitations, des plaques de glace pourront se former dans certaines régions et rendre les routes glissantes. Quelques bancs de brouillard givrant pourront également se former en Ardenne. La nuit sera très froide avec des températures qui redescendront entre -3 degrés sur l'ouest du pays et -9 degrés en Ardenne, voire localement moins dans certaines vallées des cantons de l'est. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-est.

Demain lundi, quelques bancs de brouillard givrant seront possibles le matin en Ardenne. Le temps deviendra ensuite ensoleillé dans toutes les régions avec des maxima de +2 degrés en Flandre à -3 degrés sur les hauts plateaux de l'est. Le vent sera généralement faible de sud-est. La nuit de lundi à mardi sera à nouveau très froide avec avec un ciel étoilé à peu nuageux. Les températures redescendront entre -5 et -10 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l'est. Le vent sera généralement faible de sud-est.

Mardi, le temps restera sec avec assez bien de nuages moyens et élevés. Les maxima seront compris entre -4 et -1 degrés en Haute Belgique, et entre -2 et +1 degrés ailleurs. Le vent d'est à sud-est sera généralement faible, mais souvent modéré sur le relief de l'Ardenne ainsi qu'à la côte.

Mercredi, la moitié nord du pays bénéficiera d'un temps assez ensoleillé alors que la partie sud devra composer avec des champs de nuages élevés et moyens; ceux-ci seront associés à une perturbation neigeuse qui devrait essentiellement toucher la France et l'Allemagne, même si un peu de neige ne sera pas exclue sur l'extrême sud-est de notre territoire. Des nuages cumuliformes sur la côte y conduiront à un risque d'averses, pouvant alors prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre -5 degrés en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte, et seront de l'ordre de +2 degrés dans le centre. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud-ouest dominant.

Jeudi, le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions. Des averses en provenance de la mer du Nord pourraient atteindre la côte, sous forme de pluie ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre -1 et +5 degré. Le vent restera généralement faible, d'abord de direction variable, puis souvent de secteur nord-ouest à nord.

La journée de vendredi débutera sous un temps gris en plusieurs endroits avec, surtout en Ardenne, risque de nuages bas ou de brouillard (givrant) tenace. Ailleurs, le soleil devrait progressivement gagner du terrain. Quelques faibles averses (hivernales) seront encore possibles, essentiellement à la côte. Les maxima seront compris entre -2 et +5 degrés, sous un vent généralement faible de secteur ouest.

Samedi, le temps sera d'abord gris avec des nuages bas et du brouillard (givrant), surtout en Ardenne. Ailleurs, le temps sera souvent ensoleillé mais les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux à partir de l'ouest avec un risque croissant d'averses hivernales, voire même de neige durant la nuit. Les maxima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et +4 degrés à la côte, sous un vent généralement modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche matin, le ciel sera très nuageux, avec encore risque de quelques faibles averses de neige sur l'est du pays. Ensuite, des éclaircies se développeront temporairement avant une augmentation rapide de la nébulosité. Des précipitations hivernales seront possibles en soirée et durant la nuit. Les maxima se situeront entre -2 et +3 degrés, sous un vent faible et plus tard généralement modéré de secteur sud.