Météo - Temps changeant avec des averses localisées

(Belga) Jeudi, le ciel sera changeant avec, surtout sur l'est du pays, des averses localisées, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) qui annonce des maxima de 18 à 23°C.

En matinée, la nébulosité sera variable avec d'abord l'une ou l'autre averse dans l'est du pays. L'après-midi, les averses deviendront un peu plus nombreuses, surtout sur l'est du pays où elles pourraient même être ponctuées de quelques coups de tonnerre. Sur l'ouest, le temps sera plus sec. Les maxima seront compris entre 18 ou 19°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 ou 23°C en plaine. Le vent sera d'abord faible de direction variable, puis il s'orientera au secteur sud à sud-ouest et deviendra graduellement modéré. En soirée et en première partie de nuit, le ciel deviendra généralement très nuageux avec des pluies ou des averses à partir du sud-ouest. En seconde partie de nuit, même si quelques éclaircies se développeront, les champs nuageux seront encore assez nombreux et pourront donner lieu à des ondées localisées. Les minima se situeront entre 12°C en Hautes Fagnes et 15 à 16°C en plaine. Le vent sera modéré, et à la Côte assez fort, d'abord temporairement de secteur sud à sud-est, virant ensuite au secteur sud à sud-ouest. (Belga)