Météo - Temps doux au menu de vendredi

(Belga) Vendredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie. Il fera cependant doux avec des maxima de 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et de 10 ou 11 degrés à la côte, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Le vent sera modéré à localement assez fort, d'abord de secteur sud-ouest, avant de s'orienter au secteur ouest à nord-ouest dans le courant de l'après-midi.

Durant la nuit, le temps sera d'abord encore pluvieux sur le centre et le sud-est du pays mais deviendra ensuite sec à partir du nord-ouest, sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. En Haute Belgique, le ciel restera toutefois très nuageux avec des nuages bas persistants et pouvant limiter la visibilité sur les hauteurs. Les minima seront compris entre 1 degré en Haute Belgique et 6 degrés au littoral. Samedi, des courants maritimes légèrement instables, canalisés entre un anticyclone à l'ouest de la France et une dépression sur la Scandinavie, détermineront le temps. Le ciel sera alors partagé entre éclaircies et champs nuageux, conduisant à quelques averses locales, essentiellement dans le nord et le nord-est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à nord-ouest. Dimanche, l'anticyclone sur la France conduira à une stabilisation de l'atmosphère. Le temps sera alors calme et généralement sec avec quelques éclaircies. Le mercure atteindra entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés en plaine. (Belga)