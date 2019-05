Météo - Temps doux avec davantage de soleil sur l'ouest, quelques averses ailleurs

(Belga) Vendredi, le ciel sera partiellement nuageux avec davantage de soleil sur l'ouest du pays, indique l'Institut royal de météorologie. Dans les autres régions, l'atmosphère deviendra plus instable et quelques averses se développeront par endroits, surtout l'après-midi et au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps sera doux avec des températures de 17° à 19° en Ardenne et dans la région côtière, et de 20° à 22° dans les autres régions. Le vent sera faible d'ouest ou de directions variables, s'orientant l'après-midi entre l'ouest et le nord-ouest en devenant parfois modéré.

Vendredi soir, les dernières averses se désagrègeront sur l'est du pays. Dans la nuit, le ciel se dégagera temporairement. En seconde partie de nuit, les nuages reviendront sur le nord-ouest puis sur le centre du pays avec possibilité d'un peu de pluie. La nuit sera calme et parfois brumeuse. Quelques bancs de brouillard pourront également se former par endroits. Les températures redescendront entre 4° sur les hauts plateaux de l'est et 10° en bord de mer. Le vent sera faible de nord à nord-ouest ou de directions variables. Durant le weekend, le temps restera doux avec toujours un léger risque d'averses, surtout l'après-midi. Le temps se dégradera la semaine prochaine avec le retour de la pluie et de la fraîcheur. (Belga)