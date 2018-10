Météo - Temps doux et ensoleillé

(Belga) Le temps sera doux et ensoleillé mercredi, après dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 17 à 23 degrés, sous un vent faible de direction variable, s'orientant ensuite au nord.

En soirée et durant la nuit, de la brume apparaîtra ainsi que des nuages bas. Un risque de brouillard n'est pas exclu, principalement en Ardenne. Les minima atteindront 8 à 13 degrés. Jeudi, la grisaille se lèvera en fin de matinée, pour laisser place à un retour progressif du soleil à partir du sud du pays. Les températures en journée avoisineront 16 à 18 degrés, voire 20 degrés à l'extrême sud du pays. Le vent, de secteur nord à nord-est, sera modéré. Le soleil sera encore bien présent vendredi, avec des maxima de 16 ou 17 degrés au littoral et en Ardenne et jusqu'à 18 ou 19 degrés ailleurs. (Belga)