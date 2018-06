Météo - Temps ensoleillé avant une augmentation de la nébulosité

(Belga) Le climat sera ensoleillé mais en cours de journée, on constatera une augmentation de la nébulosité et un risque d'orages à partir du sud. Les maxima atteindront de 23 à 28 degrés dans l'intérieur des terres, indique mercredi l'IRM.

Le temps sera d'abord généralement ensoleillé. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront dans la partie sud du pays et des averses orageuses éclateront. Elles pourront par endroits être intenses et accompagnées de grêle. Elles atteindront l'ouest du pays en fin de journée avec là aussi le risque d'orages, de grêle et de précipitations abondantes. Les maxima seront compris entre 23 degrés en Hautes Fagnes à 28 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de nord-est ou de direction variable. A la mer, le vent soutenu de nord-nord-est limitera les maxima aux environs des 18 degrés. Jeudi, le temps prendra un caractère instable, avec des foyers orageux qui se développeront, donnant lieu à d'importantes précipitations voire de la grêle. Les maxima oscilleront autour de 23 degrés à la mer et 24 à 29 degrés ailleurs. Ce temps instable se poursuivra vendredi. Des averses orageuses sont attendues, qui pourront être intenses dans certaines régions. (Belga)