Météo - Temps ensoleillé et doux

(Belga) Il fera d'abord frais vendredi matin, avec la possibilité de faibles gelées en Ardenne et en Campine, puis le temps deviendra ensoleillé et doux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 16 degrés sur les hauteurs ardennaises et 21 degrés ailleurs, sous un vent d'est modéré.

La nuit prochaine, le temps restera calme et le ciel dégagé. Les minima oscilleront entre 4 et 11 degrés. Le week-end s'annonce chaud et ensoleillé. Les maxima atteindront samedi 22 à 26 degrés, avec un vent modéré de sud-est. Dimanche, le soleil sera parfois caché par quelques nuages mais le temps sera chaud et sec. Une petite ondée n'est toutefois pas exclue localement. Le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés. La semaine commencera sous la pluie dans le centre et l'est, lundi. Le temps se fera ensuite plus sec en cours de journée. Les températures de saison seront de retour, entre 14 et 19 degrés. (Belga)