Météo - Temps ensoleillé mercredi avec un risque de précipitations pratiquement nul

(Belga) Le temps restera ensoleillé mercredi avec quelques voiles d'altitude et, en Ardenne, parfois aussi quelques champs de nuages moyens et bas. Dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes se développeront mais le risque de précipitations restera pratiquement nul, indique l'IRM.

Les maxima se situeront autour de 21° et 23° à la Côte ainsi qu'en Haute Belgique, et seront de 26° ou 27°, et localement 28°, dans le reste du pays. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest, virant progressivement au secteur nord à nord-ouest dans l'après-midi. (Belga)