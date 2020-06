Météo : temps frais et averses

(Belga) Le temps restera variable lundi après-midi, avec des averses éventuellement orageuses à l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera plus sec à l'ouest en fin d'après-midi. Les maxima ne dépasseront pas 15° dans les Hautes Fagnes et à la Côte, et 19° en Campine.

Le vent, de secteur ouest, sera modéré de nord à nord-ouest. Au littoral, il sera assez fort de secteur nord, avec des rafales proches de 50 km/h. En soirée et durant la nuit, des averses sont encore possibles à l'est et pourront être localement accompagnées d'un orage. Les minima oscilleront entre 7° dans les Hautes Fagnes et 12° à la mer. La journée de mardi s'annonce également nuageuse mais le temps devrait toutefois être plus sec. Les maxima varieront entre 15° et 19°. (Belga)