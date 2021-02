Météo - Temps froid mais ensoleillé partout

(Belga) Le temps restera sec et ensoleillé sur tout le pays, jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera par contre toujours froid, avec des maxima autour de -4 degrés dans les Hautes Fagnes et -1 ou 0 degré en plaine, sous un vent modéré de secteur est.

La nuit prochaine, le mercure pourra chuter jusqu'à -12 degrés et le ciel restera dégagé. La journée de vendredi devrait également être ensoleillée et froide, avec des maxima compris entre -1 et -5 degrés, malgré un vent d'est-nord-est désagréable, assez fort au littoral, avertit l'IRM. Le week-end débutera aussi sous le soleil. En Ardenne, le thermomètre affichera -2 ou -3 degrés, tandis que les températures atteindront 1 degré dans le centre et l'ouest. Un dégel diurne se profile sur l'ensemble des régions pour dimanche. Maxima prévus: 2 à 8 degrés. (Belga)