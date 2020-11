Météo - Temps généralement sec avec éclaircies et passages nuageux

(Belga) Vendredi matin, le ciel affichera quelques bancs de brouillard (givrants) en Ardenne et en Lorraine Belge, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Sur la partie nord-est du pays, quelques averses localisées, éventuellement hivernales en Ardenne, sont à prévoir. En journée, le temps restera généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux.

En fin de journée, le ciel redeviendra plus nuageux sur l'ouest du pays. Il fera frais avec des températures qui ne dépasseront pas les 3° sur les hauteurs de l'Ardenne et 9° à la mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, revenant au sud-sud-ouest. Vendredi soir, le ciel deviendra très nuageux avec progressivement un risque de quelques faibles pluies ou bruines. Il y aura en revanche des éclaircies sur le centre et l'est du pays. Durant la nuit, le ciel deviendra graduellement très nuageux dans toutes les régions et quelques pluies pourront se produire sur la moitié nord- ouest du pays. Les températures redescendront entre -1° à 0° en Gaume, autour de +4° dans le centre du pays et +7° le long du littoral. Après un week-end oscillant entre nuages et pluies, le début de semaine prochaine affichera un temps généralement sec avec parfois des éclaircies et des maxima autour de 10° dans le centre.