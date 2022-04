Météo - Temps généralement sec, entre éclaircies et champs nuageux

(Belga) Éclaircies et champs nuageux se partageront le ciel dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera généralement sec, sauf en Ardenne où quelques ondées locales pourraient se produire. Il fera encore assez frais, avec un mercure qui ne dépassera pas les 10°C au sud du sillon Sambre et Meuse et les 12°C ailleurs.

Lundi, le soleil sera souvent voilé par des nuages élevés mais le temps restera sec. Il fera plus doux que les jours précédents, avec des maxima de 12 ou 13°C sur les sommets de l'Ardenne à 16 ou 17°C en plaine. Mardi, les températures grimperont encore pour atteindre des maxima de 16 ou 17°C en Ardenne à 20 ou 21°C dans le nord du pays. Le temps sera sec et assez ensoleillé malgré les nombreux champs de nuages. Le temps s'assombrira mercredi tandis qu'une faible zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. La nébulosité sera abondante et quelques faibles pluies pourront se produire par moments. Les maxima seront proches de 13°C à la mer, de 19°C dans le centre du pays et jusqu'à 21°C en Campine. (Belga)