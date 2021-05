Météo - Temps instable et assez doux

(Belga) Des nuages se formeront, au fil de la journée, et des averses éventuellement orageuses pourront éclater dans toutes les régions, prévoit mardi l'Institut royal météorologique (IRM). L'atmosphère sera instable mais douce avec des températures qui atteindront 14 à 16 degrés en Ardenne et 17 à 19 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Ce soir, la tendance aux averses diminuera progressivement. En cours de nuit, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Un peu de brume ou quelques nappes de brouillard pourront éventuellement se former par endroits. Les températures redescendront entre 4 et 8 degrés. Mercredi, les nuages grignoteront du terrain après une matinée calme et parfois brumeuse. Une averse et un coup de tonnerre ne seront pas exclus. On attend des maxima autour de 12 à 17 degrés.