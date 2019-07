Météo - Temps lourd et atmosphère instable au menu de ce vendredi

(Belga) Vendredi, la journée débutera avec des éclaircies sur de nombreuses régions; le risque d'un orage étant déjà présent les premières heures, mais de manière isolée, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Il fera parfois plus nuageux sur l'ouest. Dans le courant de la journée, il y aura davantage de nuages et quelques averses orageuses pourraient toujours se développer. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 25° le long du littoral, autour de 33° dans le centre, jusqu'à 38° en Campine. Le vent sera d'abord faible ou modéré de sud à sud-est ou de direction variable, puis deviendra modéré d'ouest à nord-ouest depuis le littoral. En Haute Belgique, le vent ne virera qu'en soirée.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les minima pourront passer légèrement sous la barre des 20° dans de nombreuses régions. Par contre, le risque d'averses orageuses augmentera. Samedi, le temps sera instable avec régulièrement des périodes nuageuses et, en plusieurs endroits, des pluies ou des averses parfois orageuses. L'activité sera très variable d'une région à l'autre mais, localement, les orages pourront être intenses, avec risque de cumuls de précipitations importants et éventuellement de grêle. Il fera moins chaud avec des maxima compris entre 21° à la Côte et 26° ou 27° en Campine. Le temps se dégradera nettement durant le week-end avec des averses orageuses et des pluies parfois intenses. Les maxima seront sous ou proches des 25°. (Belga)