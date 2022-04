Météo - Temps nuageux avec quelques faibles pluies

(Belga) Le temps mercredi sera nuageux avec quelques faibles pluies sur l'ouest se déplaçant vers l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 13 et 20°C.

Ce matin, le temps sera nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse avec des périodes de faibles pluies intermittentes. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies temporaires. L'après­ midi, il pleuvra parfois faiblement sur le centre et quelques averses seront possibles sur le relief ardennais. Sur l'extrême nord-ouest, quelques éclaircies se développeront. Les maxima seront encore doux sur l'est du pays avec des maxima attendus de 17 à 20°C. Sur l'ouest, ils seront compris entre 13 et 17°C. Le vent sera généralement faible et variable ou de secteur sud-ouest, en Ardenne parfois modéré. (Belga)