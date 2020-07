Météo - Temps nuageux avec une possible pluie ce vendredi

(Belga) Vendredi, le temps sera calme avec encore pas mal de champs nuageux, d'où pourraient même s'échapper quelques gouttes, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec. Dans l'après­-midi, on prévoit progressivement davantage d'éclaircies par l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima de 17° en Hautes­ Fagnes à 25° dans le sud­-ouest. Le vent sera faible, à parfois modéré à la mer, de secteur nord­ ouest.

Vendredi soir et dans la nuit, le temps restera calme et sec et le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Un peu de brume ou un banc de brouillard pourrait se former localement. Les minima seront compris entre 9° et 15°, sous un vent faible sans direction précise. Samedi, le temps sera généralement sec, à une averse dans l'est du pays près. Il fera assez chaud avec des maxima jusqu'à 27°. Dimanche, le temps sera assez ensoleillé mais pourrait se dégrader le soir depuis l'ouest. Les maxima iront jusqu'à 26°. (Belga)