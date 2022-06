Météo - Temps nuageux et pluvieux samedi

(Belga) Le temps sera nuageux et pluvieux samedi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure oscillera tout de même entre 19 et 24 degrés.

Le ciel sera généralement très nuageux samedi matin dans l'ouest du pays, où un peu de pluie est attendue par endroits. Dans l'est, par contre, le temps sera sec avec des éclaircies. Plus tard dans la journée, la nébulosité deviendra partout variable à abondante avec un risque d'averses. En fin de journée, les averses deviendront plus nombreuses et s'intensifieront, surtout dans le centre. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud à sud­-ouest, mais parfois aussi faible et variable. Dimanche soir et en première partie de nuit, les nuages resteront prédominants et une zone orageuse abordera la Belgique depuis la France. "Sous ces averses, d'importantes quantités de précipitations seront possibles en peu de temps", met en garde l'IRM. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec et des éclaircies se dessineront sur l'ouest, et plus tard aussi sur le centre du pays. Les minima varieront de 10 degrés en Ardenne à 15 degrés en Campine. (Belga)