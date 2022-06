Météo - Temps pluvieux jusque jeudi, avant un retour timide du soleil vendredi

(Belga) Mardi matin, le temps sera d'abord très nuageux avec quelques petites averses à partir de la frontière française. En cours de journée, éclaircies et nuages s'alterneront. Localement, quelques averses intenses seront possibles, peut­-être même avec un coup de tonnerre, annonce l'Institut royal météorologique.

Les températures maximales oscilleront entre 15 ou 16 degrés en Hautes Fagnes, et 20 ou localement 21 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud­-ouest puis modéré et virant à l'ouest. Mardi soir et durant la nuit, la tendance aux averses diminuera. Mais pendant la deuxième partie de la nuit, la nébulosité augmentera et au petit matin, il pleuvra dans la partie ouest du pays. Les minima se situeront entre 9 et 14 degrés. Pour le reste de la semaine, la pluie persistera encore mercredi et jeudi avant de laisser place à davantage de soleil à partir de vendredi. Si samedi, le passage d'une faible zone de pluie, d'ouest en est, est attendu, une belle journée avec beaucoup de soleil est par contre annoncée pour dimanche. (Belga)