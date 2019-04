Météo - Temps sec avec des éclaircies ce vendredi

(Belga) Vendredi, il fera d'abord sec partout et partiellement nuageux avec des éclaircies, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En cours d'après-midi, quelques averses pourront se développer localement tandis que les maxima seront compris entre 12° et 17°. Le vent sera faible à modéré de sud­-ouest.

Vendredi soir, éclaircies et passages nuageux alterneront sous un temps sec sur la plupart des régions. Après minuit, la nébulosité augmentera progressivement à partir de l'ouest et de la pluie est attendue en seconde partie de nuit à partir du littoral. Les minima iront de 6° à 9°. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud­ ouest, puis il se renforcera en cours de nuit. Le temps deviendra venteux et très variable ce week­-end. Il fera aussi plus frais. A partir de mardi, le temps deviendra à nouveau plus sec, plus ensoleillé, mais aussi plus doux.