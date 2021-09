Météo - Temps sec, ensoleillé et chaud avec jusqu'à localement 28 ou 29 degrés

(Belga) Après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera sec et ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. L'après-midi, quelques rares nuages cumuliformes pourront être observés sur le relief ardennais. Les maxima, chauds pour la saison, varieront entre 23 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et très localement 29 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est dans l'intérieur. Au littoral, une brise modérée de nord-est pourra se lever en cours de journée. Ce soir et la nuit prochaine, seuls quelques nuages d'altitude dériveront sur la Belgique. Les minima se situeront en général entre 10 et 17 degrés mais en Ardenne, localement entre 6 et 10 degrés. Le vent sera généralement faible et à la côte parfois modéré d'est à sud-est. Mercredi, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages élevés. Il fera chaud avec des maxima de 23 à 28 ou 29 degrés, sous un vent faible à souvent modéré. A partir de jeudi, il fera variable avec des averses parfois orageuses dans un premier temps. Il fera en outre progressivement plus frais, avec encore cependant jusqu'à 24 degrés. (Belga)