Météo - Temps sec et éclaircies sur le nord du pays, précipitations dans le sud

Samedi matin, il fera souvent sec avec quelques éclaircies, surtout sur le nord, indique l'Institut royal de météorologie. Ailleurs, les nuages bas seront nombreux. Un petit noyau dépressionnaire se déplacera de la France vers l'Allemagne en traversant le sud du pays en cours de journée. Il fera dès lors souvent nuageux l'après­-midi avec des précipitations se cantonnant essentiellement à la moitié sud du pays. En Haute Belgique, il s'agira de neige. Ailleurs, ce sera plutôt de la neige fondante.

Les maxima seront compris entre 1°C et 5°C. Le vent sera d'abord modéré de sud­ ouest avant de devenir faible de direction variable, puis modéré de nord­ ouest vers le soir. Samedi soir, un peu de neige tombera sur le sud du pays. Sur le nord­ ouest, il s'agira d'averses hivernales. Dans la nuit, le temps deviendra sec à une averse de neige près et de larges éclaircies se développeront à partir de l'ouest. Il gèlera partout à l'intérieur des terres avec des minima de ­-5°C à -­1°C. Au littoral, les minima seront de l'ordre de +2°C degrés. Dans l'intérieur, des plaques de glace pourraient se former. Dimanche, il y aura d'abord des éclaircies tandis qu'en soirée, une perturbation atteindra l'ouest avec des précipitations hivernales. Les maxima seront compris entre ­2°C et +3°C.