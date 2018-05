Météo - Temps sec et ensoleillé

(Belga) Le soleil fera son apparition dès la dissipation de la grisaille matinale, mardi. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés.

Le temps sera ensoleillé dans un premier temps avant le développement de cumulus. Le thermomètre affichera entre 17 degrés à la Côte et 24 degrés dans le centre, tandis qu'il fera gris et frais sur la partie ouest du littoral. Le vent, de secteur nord-est, sera modéré. De larges éclaircies sont attendues en soirée et durant la nuit, avant un retour des nuages depuis le nord. Les minima oscilleront entre 8 degrés dans les cantons de l'Est et 13 degrés au nord. Mercredi, le temps restera instable. Des cumulus envahiront le ciel en cours de journée, pouvant mener à des averses sur le centre et l'est du pays, voire à un risque d'orage. A l'ouest, il devrait faire sec et les nuages alterneront avec les éclaircies. Le mercure variera entre 15 degrés au littoral et 22 degrés en Campine. Le pays sera ensuite traversé jeudi et vendredi par des courants frais et humides mais quelques éclaircies perceront les nombreux passages nuageux. Les maxima atteindront 12 ou 13 degrés sur les hauteurs ardennaises et 17 ou 18 degrés en Campine, sous un vent généralement modéré de secteur nord. (Belga)