Météo - Temps sec et peu nuageux pour le reste du week-end

(Belga) Le nord-ouest de la Belgique jouira d'un temps ensoleillé samedi après-midi alors que le sud-est sera partagé entre nuages et éclaircies avec la possibilité d'encore quelques averses locales, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre oscillera entre 19 et 24 degrés sous un vent modéré.

La nuit verra le temps sec et peu nuageux s'installer partout à l'exception de l'extrême sud-est où quelques gouttes seront encore possibles en fin de nuit. Les minima iront de 7 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés à la côte. Le vent sera modéré à la côte et faible ailleurs. Le temps restera sec dimanche avec une couverture nuageuse faible jusqu'au soir où des nuages en provenance de la mer recouvriront le nord du pays avec parfois de faibles averses locales. Le sud restera sec et majoritairement ensoleillé. Les températures grimperont jusqu'à 23 degrés la journée et descendront entre 6 et 15 degrés durant la nuit. Le vent sera faible à modéré. Lundi profitera également de généreux rayons de soleil sauf dans le nord-est ou de faibles pluies pourront encore se produire. Les maxima atteindront de 17 à 21 degrés. (Belga)