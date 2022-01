Meteo - Temps sec mais avec un ciel graduellement très nuageux

(Belga) Le temps sera généralement sec avec un ciel devenant graduellement très nuageux dans la plupart des régions, selon les prédictions de l'IRM vendredi. Les maxima seront compris entre 1 et 8 degrés.

Les éclaircies matinales laisseront la place à un ciel progressivement plus nuageux en cours de journée. Les nuages bas et parfois le brouillard recouvriront déjà certaines régions dès ce matin, surtout sur le sud du pays. Le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 2 en haute Ardenne et 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d'ouest, revenant ensuite au sud­-ouest. Ce soir, le temps sera généralement sec avec un ciel généralement très nuageux. La nuit prochaine, quelques faibles pluies ou bruines pourront se propager sur le pays. Les températures redescendront entre 0 degré en haute Ardenne et 6 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud­-ouest, le long du littoral parfois assez fort, avec des rafales de 50 km/ h. Demain samedi, le pays sera sous l'influence d'un secteur chaud, siège de courants plus doux et humides. Le ciel sera généralement très nuageux avec de faibles pluies ou bruines, un peu plus marquées en Ardenne. L'après­-midi, le temps deviendra généralement sec et on peut espérer l'une ou l'autre éclaircie passagère. Les maxima se situeront entre 6 degrés en haute Ardenne et 12 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest à sud­-ouest, le long du littoral généralement assez fort, avec des rafales de 60 km/ h.