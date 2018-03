Météo - Temps sec mais toujours froid

(Belga) Des courants froids d'est influenceront le temps, jeudi. Le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux, avec un peu de neige par endroits le long de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). De larges éclaircies apparaîtront ensuite. Les maxima en journée seront compris entre -4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et localement 2 degrés en Basse Belgique.

Le vent piquant, de secteur est, sera modéré à assez fort, des rafales atteignant 60 km/h. En soirée et durant la nuit, le ciel se couvrira et un peu de neige pourrait tomber en fin de nuit, voire quelques pluies verglaçantes le long de la frontière française. Les minima oscilleront entre -2 degrés à l'ouest et -9 degrés en Hautes Fagnes. La journée de vendredi débutera sous une nébulosité abondante mais le temps devrait rester généralement sec en matinée, à l'exception de pluies verglaçantes localement. Une zone de faible neige arrivera ensuite à la frontière française et progressera vers les autres régions en cours de journée. Le thermomètre affichera entre 0 et -2 degrés sur les hauteurs, 1 ou 2 degrés dans le centre et environ 2 ou 3 degrés dans le nord du pays. Le vent, de secteur est, sera modéré à localement assez fort. Il fera sensiblement plus doux durant le week-end, avec des maxima atteignant 3 à 7 degrés samedi et 3 à 8 degrés dimanche. (Belga)