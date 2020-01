Météo - Temps secs et quelques éclaircies

(Belga) Le temps sera sec dimanche avec des champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Quelques éclaircies perceront toutefois, sous des maxima compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent, de secteur sud, sera modéré.

En matinée, des bancs de brouillard pourront encore persister en Ardenne. En soirée, la nébulosité se fera plus abondante et de la pluie interviendra depuis l'ouest. La nuit prochaine, le pays sera traversé d'ouest en est par une zone de pluie. Les minima oscilleront entre 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 degrés sur l'ouest. Des rafales de vent de 50 à 60 km/h pourraient survenir. Lundi, le ciel restera couvert et la journée sera ponctuée de pluie ou d'averses. Le thermomètre affichera entre 6 degrés en Ardenne et 9 degrés ailleurs. Un temps plus variable est attendu mardi, fait d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses. (Belga)