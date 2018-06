Météo - Temps variable avec d'intenses averses et orages ce jeudi

(Belga) Jeudi, le temps sera très instable et les orages toucheront plusieurs régions du pays, indique l'Institut royal de météorologie. Les quantités de précipitations varieront fortement d'un endroit à l'autre et il pourrait y avoir des dégâts des eaux localement. On prévoit également un risque de grêle. Les maxima se situeront entre 22° et 28° dans l'intérieur des terres et autour de 19° ou 20° à la côte. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur ouest, et modéré de secteur nord au littoral.

Jeudi soir et dans la nuit, le risque de quelques averses orageuses persistera. Le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec formation de brume ou de nuages bas. Les minima seront compris entre 13° et 18°, sous un vent modéré de secteur nord au littoral, et faible de direction variable ailleurs. Vendredi et ce week-end, le temps sera encore lourd avec un risque d'orages violents, même s'il devrait faire un peu plus calme et plus sec samedi. En début de semaine prochaine, le temps sera plus frais et variable. Le risque d'orage local sera bien présent de jeudi matin jusqu'en milieu de nuit de vendredi à samedi. De jeudi 11h00 à 01h00 du matin vendredi, le risque d'orages violents sera même répandu, annonce l'IRM qui lance l'alerte orange. Des pluies intenses, des averses de grêle ou des impacts de foudre pourront causer des dégâts assez importants tandis que des pluies abondantes seront possibles et pourront conduire à des inondations. (Belga)