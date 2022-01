Prévisions météo: de la neige encore attendue à certains endroits, prudence sur la route

La Cellule d'action routière (CAR) recommande à l'ensemble des usagers de la route de rouler avec prudence en Ardenne et sur le Condroz au vu des précipitations hivernales qui y sont attendues, informe-t-elle dans un communiqué publié jeudi soir. Une accumulation de neige fraîche de 1 à 4 cm sera possible dans les régions concernées.

La météo de ce vendredi sera variable avec, surtout sur la moitié sud du pays, des averses de pluie, et localement de grésil ou de neige fondante, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Sur les sommets de l'Ardenne, les averses seront généralement sous forme de neige. Un coup de tonnerre sera ponctuellement possible. Sur la moitié nord du pays, nous prévoyons davantage de périodes sèches.

Sur la moitié nord du pays, l'IRM prévoit davantage de périodes sèches. Les maxima se situeront entre 0 et 3 degrés en Ardenne, autour de 4 ou 5 degrés sur le Condroz, autour de 6 ou 7 degrés en plaine.

Ce vendredi soir, une zone de précipitations à caractère hivernal influencera la partie sud du pays principalement. Une couche de neige de quelques centimètres supplémentaires sera possible surtout dans le sud de l'Ardenne et en Lorraine Belge. Sur la partie nord, le temps devrait rester nettement plus sec avec seulement quelques averses (hivernales) locales. Cette nuit, le temps deviendra généralement sec en nombre d'endroits. Sur l'ouest et le centre, des éclaircies temporairement larges sont prévues. Plus tard, la nébulosité augmentera à nouveau à partir de l'ouest. Les minima se situeront entre -2 et 0 degré au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 0 ou +1 degré dans le centre, et autour de +2 ou +3 degrés dans la région côtière.