Météo - Temps variable avec quelques averses pour commencer la semaine

Lundi, le ciel sera encore changeant avec quelques averses, en provenance de la mer du Nord. Un peu de grésil et un coup de tonnerre seront toujours possibles tandis que, sur les hauteurs de l'Ardenne, un peu de neige fondante n'est pas exclue, indique l'Institut royal de météorologie.

Lundi après-midi, le temps deviendra graduellement sec avec de larges éclaircies qui se développeront à partir du nord-ouest. Les maxima se situeront entre 4° en Hautes-Fagnes et 8° ou 9° en plaine, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest. Quelques rafales de 50 km/h seront possibles sous les averses. Lundi soir et durant nuit, l'une ou l'autre averse hivernale restera encore possible sur les hauteurs ardennaises. Ensuite, le temps sera sec partout avec de larges éclaircies sur l'ensemble du territoire. Les températures minimales seront fraîches avec des valeurs comprises entre -6° dans certaines vallées ardennaises, 0° à -1° dans le centre et +2° au littoral. Le vent deviendra faible et s'orientera au sud- ouest. Mardi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux en alternance surtout l'après-midi. Les maxima tourneront autour de 10°. Ensuite, les jours suivants, les conditions seront calmes mais souvent nuageuses. Les maxima seront en hausse et seront de 12° à 13° dans le centre.