Météo - Temps variable ce samedi avant un temps un peu plus ensoleillé dimanche

(Belga) Samedi matin, le temps sera gris mais généralement sec, annonce l'Institut royal de météorologie. En cours d'après-midi, la nébulosité deviendra variable avec un risque d'ondées. Les maxima s'échelonneront entre 18° en Hautes Fagnes et 22° dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'ouest, devenant faible de directions variables en soirée. Le risque d'averses disparaîtra en soirée.

En cours de nuit, le temps deviendra calme et brumeux avec par endroits des nuages bas ou quelques bancs de brouillard. Les minima iront de 10° en Hautes Fagnes à 13° en plaine avec un vent qui deviendra faible de directions variables. Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies sous un temps généralement sec. Les températures maximales se situeront entre 20° à la Côte et 25° en Campine. Le début de la semaine prochaine s'annonce plus clément avec davantage de soleil et des températures agréables. (Belga)