Météo - Temps venteux mais très doux dimanche

Il fera venteux dimanche, avec des rafales de 60 à 70 km/h, mais le temps sera cependant très doux, avec des maxima de 13 à 17 degrés, annonce dimanche l'Institut royal météorologique (IRM).

La journée de dimanche débutera par un temps sec en de nombreux endroits avec des éclaircies et des champs nuageux. Dans l'après-midi, une zone de pluie active transitera sur le pays à partir de l'ouest, le ciel devenant alors très nuageux avec des pluies modérées. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Cette perturbation ne devrait toutefois pas atteindre l'est du pays avant le soir. En fin de journée, quelques éclaircies feront leur apparition sur l'ouest. Il fera très doux avec des maxima allant de 13 degrés en Haute Ardenne à 17 degrés en plaine et quelque 18 degrés dans la province de Limbourg et dans la région liégeoise. Le vent de sud se renforcera pour devenir assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h au passage de la perturbation, voire localement un peu plus. Dimanche soir, la zone de pluie quittera l'est de la Belique vers l'Allemagne avec toutefois encore temporairement quelques pluies modérées. Par la suite, des éclaircies se propageront sur le pays à partir de l'ouest. La nuit suivante, le temps restera sec sur la plupart des régions mais quelques averses pourront toujours tomber dans la région littorale. Les températures redescendront entre 5 ou 6 degrés en Haute Ardenne et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent deviendra modéré de sud-sud-ouest. Le long du littoral, il restera généralement assez fort avec des pointes de 50 à 65 km/h. Les jours suivants, le temps sera variable avec parfois des averses. A partir de jeudi, celles-ci devraient se raréfier.