Météo - Tous les saints accueilleront le retour de la pluie

(Belga) Par tous les saints! Le ciel fera grise mine ce vendredi, annonce l'Institut royal météorologique. La couverture nuageuse, tout au long de la journée, et quelques pluies en matinée inviteront à rester au lit.

La journée débutera sous un temps pluvieux avec une perturbation qui traversera le pays d'ouest en est. Le temps redeviendra plus sec l'après-midi à partir de l'ouest mais quelques averses joueront les irréductibles Gaulois. En Ardenne, des nuages bas assureront l'ambiance Halloween jusqu'au bout et réduiront la visibilité. Il fera doux avec des maxima autour des 9°C en Hautes Fagnes et 14°C dans l'ouest. Le vent se renforcera et passera de modéré à parfois assez fort sur les hauteurs ardennaises. Les rafales pourront atteindre 50 km/h, particulièrement au sud du pays. La pluie reviendra jouer les trouble-fête en soirée avec des périodes d'averses assez fréquentes. Le mercure augmentera entre 11 et 15°C, sous un vent toujours assez fort. Samedi à l'aube, le ciel séchera ses larmes pour célébrer la fête des morts. (Belga)